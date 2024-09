Von der Leyen da Ue 35 miliardi a Kiev

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 20 settembre 2024) 12.43 "Gli implacabili attacchi russi rendono necessario il continuo sostegno dell'Ue all'Ucraina. La Commissione fornirà all'Ucraina un prestito fino a 35mld di euro come parte dell'impegno del G7. Un altro importante contributo Ue alla ripresa ucraina. Lo ha scritto su X la presidente della Commissione Ue. Von derè tornata aportando un piano Ue per gli aiuti invernali all'Ucraina. A riceverla il presidente Zelensky, che è tornato a chiedere di "non bloccare gli aiuti militari. Dobbiamo difenderci".