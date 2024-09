The Penguin | dove vederlo anche doppiato in italiano

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 20 settembre 2024) The, la nuova serie HBO ambientata nell’universo del Batman di Matt Reeves, va in onda, dal 19 settembre fino al 10 novembre 2024, in contemporanea con gli Stati Uniti, un episodio a settimana, in esclusiva su Sky (canale 110) e in streaming su NOW –on demand – a partire dalle 3 della notte tra il giovedì e il venerdì, sia in lingua originale che in; ogni venerdì, poi, la puntata viene ritrasmessa in prima serata, alle 21.15 circa, sempre sul canale 110 di Sky (Sky Atlantic), con varie repliche a rotazione nei giorni successivi.