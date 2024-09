Salerno Agrifood Future | pubblicato il white paper

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 20 settembre 2024)il: Intelligenza Artificiale e Innovazione dei Sistemi Agroalimentari”. Il report, consultabile al seguente indirizzo https://st.ilsole24ore.com/bc// pone al centro la transizione verso un’agricoltura sostenibile, con l’utilizzo di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale (AI), l’agritech, l’agricoltura di precisione e la robotica. Realizzato dal Centro Studi e Ricerche del Sole 24 Ore in occasione di, evento nazionale promosso da Unioncamere e dalla Camera di Commercio disulle innovazioni del sistema cibo tenutosi adall’8 al 10 Settembre 2024, non si limita a una prospettiva puramente tecnologica, ma propone un approccio innovativo ispirato al concetto di “FoodSystem 5.0”, che combina innovazione tecnologica e sociale.