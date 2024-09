Neonati sepolti la madre del fidanzato di Chiara rompe il silenzio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 20 settembre 2024)Petrolini, la ragazza 22enne accusata di infanticidio e occultamento di cadavere si trova adesso agli arresti domiciliari. La giovane ha lasciato la caserma dei carabinieri in strada delle Fonderie a Parma poco dopo le 9 per essere sottoposta ai domiciliari, con divieto di comunicare con persone diverse dalla famiglia. Grazie all’esame del DNA è stato riscontrato che il padre dei due bambini è ildi Petrolini che si diparte lesa. Ecco il commento delladell’ormai ex. Leggi anche:Petrolini, scoperta atroce: cosa faceva durante la gravidanza Leggi anche:Jaconis colpita dalla statua, i genitori del bambino rompono ilLa ragazza modello Il 12 maggio 2023, quandoPetrolini avrebbe partorito il primo bambino, i genitori e il fratello erano fuori ad un saggio di danza.