La nuova normalità e i vaccini ritirati…

Leggi tutta la notizia su butac

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tra le segnalazioni che riceviamo qualche volta ne arrivano alcune che decidiamo di trattare solo dopo un’analisi dei danni che possono fare, come nel caso di cui ci occupiamo oggi. Una lettrice ci racconta: Buongiorno,ho ricevuto tramite whatsapp un video suie covid e loro conseguenze che riassumo perché la dimensione del video è di 55MB. Sullo sfondo del video in cui parla un uomo molto determinato, si nota la scritta t.me/ la.it Racconta che il governo canadese ha ritirato urgentemente e ordinato la distruzione di tutti ipfizer e Moderna a seguito importanti scoperte scientifiche su MRNA. Invitano ad iscriversi alla comunità People’s Voice on Locals JOSEON.com.