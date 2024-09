La FIA contro le parolacce nei team radio Ben Sulayem | I piloti non sono rapper Verstappen ed Hamilton non ci stanno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il linguaggio scurrile non sarà più ammesso. La Federazione Internazionale dell’Automobile è intenzionata a far valere una certa condotta nel modo di comunicare via-, manifestando grande intransigenza rispetto all’uso die del turpiloquio. A dare una chiara indicazione in questo senso è stato il presidente della FIA, Mohammed Ben, che in un’intervista concessa ad Autosport ha espresso il proprio disappunto. “Dobbiamo differenziare il nostro sport dalla musica rap. Noi non siamo, eppure quante volte al minuto idicono? Noi non siano così, è una cosa che fanno i, non noi Io ero un pilota e so cosa si prova nella tensione del momento quando un rivale ti spinge fuori, ma dobbiamo anche essere consapevoli e responsabili del nostro comportamento.