Katy Perry torna con il nuovo album 143

(Di venerdì 20 settembre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Esce oggi “143”, il sestoin studio di, pubblicato Capitol Records. Nell’affrontare il progetto,ha immaginato undance-pop audace, esuberante e celebrativo, con il simbolico 143, espressione numerica dell’amore, come messaggio principale. Il risultato è un ritorno alla forma sexy e senza paura per la poliedrica musicista. Ricco di inni pop potenzianti, sexy e provocatori che i fan hanno imparato ad amare, 143 è uncon molto cuore e molti BPM. Questa sera, la superstar del pop mondiale festeggerà l’uscita dell’come headliner di uno show da tutto esaurito per oltre 100.000 fan al Rock in Rio in Brasile – la prima esibizione dial festival di Rio de Janeiro dal 2015. Sintonizzatevi per assistere alla performance diin diretta dal Rock in Rio, venerdì 20 settembre alle 19:55.