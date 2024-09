Ho assaporato la morte ma non mi piace fare la vittima Dico che sono viva è diverso | il racconto commosso di Ilaria Galassi al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Un’amicizia trentennale, l’esordio insieme in televisione, il debutto, sempre insieme, al. Un affetto cosìda decidere di partecipare sotto un unico nome, “Le Non è la Rai“, si legge sul sito del GF:, Pamela Petrarolo ed Eleonora Ceceretra le protagoniste indiscusse di questa edizione del reality. Anche perché il loro legame è di quelli che è durato nel tempo e già questo, di per sé, è molto emozionante. Ancora più commovente, invece, è proprio ildelle tre donne, che hanno ricordato un momento molto toccante della loro amicizia: l’aneurisma che ha colpitonel 2000. “Mal di testa,svenuta, vedevo delle immagini, persone che non c’erano quindi c’era qualcosa che non andava estata operata per dieci ore il 24 dicembre del 2000”, spieganel confessionale.