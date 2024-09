EA Sports FC 25 il trailer di lancio ci ricorda che è il gioco è disponibile in Accesso Anticipato

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 20 settembre 2024) Electronic Arts ha pubblicato ildidi EAFC 25, nuovo capitolo della serie calcistica in arrivo sul mercato il 27 Settembre 2024 su console e PC, mentre dalla giornata di oggi, 20 Settembre 2024, è giàin. Ricordiamo che EAFC 25 include svariate novità, dove tra queste troviamo Rush, una nuova esperienza 5v5 che sfrutta gli stessi controlli die le stesse meccaniche dell’11v11. Questa modalità èin Football Ultimate Team, Club e Calcio d’inizio e consente a gruppi di quattro persone di fare squadra e scendere in campo insieme, con un portiere controllato dall’intelligenza artificiale. Electronic Arts ha inoltre inserito nelanche FC IQ, una revisione delle basi tattiche disponile in ogni partita 11v11, così da offrire ai giocatori un maggiore controllo strategico.