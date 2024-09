Diciamo no alla tassa di soggiorno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) A Bellaria Igea Marina, unico comune del litorale che non applica l’imposta di, torna ad accendersi il dibattito sulla introduzione dell’imposta. Il sindaco Filippo Giorgetti ha aperto: "Ci confronteremo a breve con le categorie. Il tema è in agenda, ma è necessario tenere conto dei cambiamenti normativi della legge nazionale". L’idea però sembra non piacere agli albergatori locali: "Il confronto è motivo di crescita, e ognuno nell’associazione ha il suo pensiero libero, ma secondo noi l’imposta diè iniqua – avverte il presidente dell’Aia Bellaria, Emanuele Campana – Il vero problema è che gli albergatori oltre a sostenere con impegni ed investimenti lo sviluppo del turismo si trovano anche ad assumersi la responsabilità nella fase di riscossione dell’imposta".