Chi è Verdiana Zangaro concorrente di Tale e Quale Show

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tra gli undici partecipanti di2024 c’è anche, che dieci anni fa era arrivata al successo con il Festival di Sanremo e Amici di Maria De Filippi. Ma chi è? Cosa ha fatto negli ultimi anni? Quali sono le curiosità sulla sua vita? Chi èè nata a Rossano il 21 giugno 1986, nel giorno del solstizio d’estate. Cantante da sempre, ha cominciato quando aveva solo 4 anni. Negli anni ’90 ha preso parte alloBravo bravissimo con Mike Bongiorno e a Re per una notte Kids con Gigi Sabani. A dodici anni partecipa a Carramba che sorpresa dove fa una sorpresa a Giorgia e si esibisce in un duetto con lei. La sua fortuna è in ascesa e la porta prima a Destinazione Sanremo e poi a Sanremo Giovani.