Chi è Amelia Villano | Tale e Quale Show imitazioni Belen e lavoro

(Di venerdì 20 settembre 2024)ha 27 anni. Originaria della provincia di Caserta, ha già dimostrato di essere una professionista versatile, capace di muoversi agilmente tra diverse forme di intrattenimento, dai palchi televisivi alle piattaforme digitali. Con un seguito di oltre 100.000 follower su Instagram e quasi 400.000 su TikTok, è anche una delle voci più apprezzate di RTL 102.5, dove lavora come speaker per RadioZeta, la radio dedicata alla Generazione Z. Dopo aver conseguito un diploma come tecnico della moda, nel 2015 decide di trasferirsi a Roma per seguire il suo sogno artistico. Il primo grande trampolino di lancio arriva con The Voice of Italy, dovegareggia nel team di Noemi. Sebbene la sua esperienza nelntnon sia stata coronata dalla vittoria, è servita come punto di partenza per il suo cammino professionale nel mondo della musica.