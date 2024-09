Calici e Cotone giunge alla X edizione Pelliccia | Valorizziamo il territorio e le sue eccellenze

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di venerdì 20 settembre 2024) Consul palco gli SLF ed Anna Tatangelo Casalnuovo di Napoli. Al via i preparativi per la Xdelle kermesse “”: un ricco calendario di eventi organizzato dal comune di Casalnuovo di Napoli, guidato dal sindaco Massimo, ed inserito nel cartellone degli eventi di Città Metropolitana di Napoli.parte sabato 28 mattina, alle ore 11.00, con l’inaugurazione in piazza Municipio della statua di Maradona realizzata dall’artista e scultore Fabio Torti. Per l’occasione sono attesi numerosissimi ospiti, tra cui l’ex portiere Pino Taglialatela e l’Ad del gruppo di alta sartoria partenopea Isaia&Isaia, Gianluca Isaia, che ha numerosi trascorsi ed aneddoti di vita da raccontare condivisi con il grande Diego Armando.