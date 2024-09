Anziana spaventata da giovani molesti i Carabinieri la tranquillizzano in casa

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 20 settembre 2024) Teramo - Una donna di 82 anni, sola in, si è rivolta aiper paura, che l’hanno rassicurata restando con lei. Una serata di paura si è trasformata in un momento di conforto per un'di 82 anni, residente nel centro storico, quando ha chiesto aiuto ai. La donna, che vive sola, ha contattato il 112 visibilmente preoccupata, perché alcunistavano ripetutamente bussando alla sua porta, insistendo affinché aprisse.e incapace di comprendere le intenzioni di questi ragazzi, la donna ha preferito rivolgersi alle forze dell’ordine. Una pattuglia del Radiomobile è intervenuta rapidamente sul posto, ma all'arrivo dei militari isi erano già allontanati, lasciando la signora ancora profondamente scossa.