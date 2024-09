Agosto nero per il mercato dei veicoli commerciali

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 20 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Dopo 14 mesi consecutivi di crescita, ildeinel mese di luglio è riuscito a mantenersi positivo, sia pure con un debole incremento del 2,3% mentreha registrato una decisa flessione del 30%. Oltre 3 mila immatricolazioni in meno rispetto ai quasi 11 mila dello stesso periodo dello scorso anno, e circa 400 immatricolazioni in meno del 2022. La battuta d’arresto diabbatte all’11,4% il tasso di crescita dei primi otto mesi del 2024, con 136.500 unità immatricolate rispetto alle 122.571 dello stesso periodo del 2023. Intanto, a tre mesi dall’apertura della piattaforma Invitalia per la prenotazione dei nuovi incentivi, risulta utilizzato circa il 60% dei 53 milioni di fondi stanziati, con la metà delle risorse assorbita daielettrici puri .