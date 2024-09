Un' alluvione ha colpito Emilia Romagna e Marche | oltre mille cittadini evacuati e due dispersi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 19 settembre 2024) Una violentahal’nelle scorse ore, costringendo un migliaio di(per ora 800 nel ravennate e quasi 200 nel bolognese) a evacuare e trascorrere la notte in centri di accoglienza di fortuna, scuole e centri sportivi. Si contano anche duea Bagnacavallo, nel ravennate, per il crollo di un tetto dove si erano rifugiati dopo la rottura dell’argine del fiume Lamone. Irene Priolo, presidente ad interim della regione, ha invitato a limitare gli spostamenti, sottolineando come l’evento non sia paragonabile alle ondate di piena del 16 e 17 maggio 2023: "E' un evento molto significativo ma non sono stati colpiti grandi centri urbani: l'anno scorso avevamo avuto l'interessamento di Cesena, del centro di Forlì, di una parte molto importante di Faenza, in questo caso gli interventi che abbiamo fatto hanno retto”.