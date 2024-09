Ucraina all’assalto un attacco mai visto che fa tremare Putin | è la svolta?

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 19 settembre 2024) Nella notte c’è stata un’esplosione pazzesca a circa 400 km da Mosca, talmente forte da creare quasi un terremoto: cosa è successo? Unnella notte. Di quelli che fannoi polsi per la veemenza e anche per l’incredibile forza e potenza. Un, da parte, che ha sorpreso e forse messo in ginocchio la Russia, che proprio non si aspettava una situazione simile. L’dell’al deposito di armi più grande della Russia (Ansa Foto) Cityrumors.itUna controffensiva che potrebbe cambiare le sorti della guerra, anche perché l’ha sferrato un colpo durissimo alla Russia, di quelle che potrebbero cambiare le sorti di una guerra. Le truppe guidate da Zelensky hanno inviato oltre 100 droni che hanno superato il confine e sono arrivati a Toropets, a circa 400 km da Mosca.