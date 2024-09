Serie B Spezia-Carrarese visibile gratis su Dazn | come fare per vederla

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Sarà il derby trail match settimanale diB chetrasmetterà in modalità gratuita per il sesto turno di campionato. In programma domenica 22 settembre alle 15.00, la partita vedrà locercare il ritorno alla vittoria dopo il pareggio con la Cremonese di sabato scorso, mentre la squadra allenata da Antonio Calabro andrà alla ricerca dei 3 punti dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Sassuolo. I tifosi che non sono ancora abbonati apotranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome. Lo riporta l’agenzia di notizie Adnkronos.promette di regalare ai tifosi quelle imprevedibili emozioni che solo laBKT sa offrire.