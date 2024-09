Seconda Categoria Aesse Senigallia-Borgo Molino sfida in famiglia tra Lorenzo e Gianluca Giuliani

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il figlio e il padre uno contro l’altro nella prima giornata del girone C di. Il ds dell’Lattanzi: “Ci auguriamo di vedere una bella partita”., 19 settembre 2024 – Quella di domani, venerdì 20 settembre, trasarà una partita speciale per. Figlio e padre, originari di Corinaldo, si affronteranno, rispettivamente come giocatore dell’e delnella prima giornata del girone C di, tra l’altro, è stato allenatore nei senigalliesi, con ottimi risultati e lasciando bei ricordi: in quella squadra, poi, all’epoca c’era anche il figlio. Il ds dell’, Giampiero Lattanzi, quest’estate è riuscito a riportare l’attaccante in squadra.