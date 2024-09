Morbius | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 19 settembre 2024): trama, cast e streaming delsu Italia 1 Questa sera, giovedì 19 settembre 2024, alle ore 21,20 va in ondadel 2022 diretto da Daniel Espinosa. Basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics creati da Roy Thomas e Gil Kane, qui interpretato da Jared Leto. È il terzodel Sony’s Spider-Man Universe dopo Venom (2018) e il suo sequel, Venom – La furia di Carnage (2021). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama In un ospedale privato in Grecia, il piccolo Michaelaccoglie con piacere l’arrivo di un nuovo bambino chiamato Lucien, che decide di soprannominare “Milo”. Entrambi soffrono di una rara malattia ematica, venendo bullizzati per questo.