Manutenzioni di strade e marciapiedi Il punto sui lavori ultimati e sui prossimi interventi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Arezzo, 19 settembre 2024 – “di. "Il" suie sui”. Matteo Del Barba: “Alle promesse sono seguiti i fatti” Si è conclusa una prima parte diprogrammati dal SettorePubblici del Comune di Anghiari per la riqualificazione didella città e nelle prossime settimane proseguiranno altrigià pianificati. Il Consigliere con delega aiPubblici, Matteo Del Barba, "fa il" suie sui: "Questa prima tranche del pianosi traduce in un consistente investimento del valore complessivo di 400.000 €, già stanziato in bilancio: 200.000 € dedicati adi asfaltatura di alcunecomunali che necessitano di manutenzione e € 200.