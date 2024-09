Luna Rossa oggi sconfitta due volte ora conduce 4-3 in semifinale Louis Vuitton Cup

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 19 settembre 2024) (Adnkronos) –dueda American Magic nella sesta e nella settimana regata delladellaCup 2024. La barca italiana ora4-3 dopo il terzo k.o. di fila e non riesce a chiudere laal meglio delle 9 regate: manca un successo per volare in finale. Nella prima regata odierna, una sfida caratterizzata da condizioni meteo estremamente variabili,viene squalificata quando lo svantaggio rispetto ai rivali è già incolmabile. Nel secondo match,prende il comando delle operazioni nel terzo dei 6 lati passando al comando. La barca italiana non riesce però a prendere il largo, il vantaggio non supera poche decine di metri. A metà del quarto lato,va al tappeto: un problema tecnico costringe la barca a fermarsi, American Magic vince e accorcia le distanze portandosi sul 3-4.