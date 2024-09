La regina si è affidata alla collezione che l' ex Spice Girls ha realizzato per Mango Basti pensare che la stilista l' ha definita la sua musa ispiratrice definitiva

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 19 settembre 2024) Giornate di inaugurazioni e di ritorni sui banchi per Letizia di Spagna. Una settimana fa, laaveva partecipato al primo giorno di scuola del nuovo anno. Stavolta, ha dato il via a un corso di formazione professionale nella cittadina di Castro-Urdiales, in Cantabria. Le giornate sono ancora soleggiate e calde nel paese iberico, così la sovrana si è presentata con un perfetto look di fine estate, con una camicia a dir poco sorprendente.