F1 Ferrari a Singapore con una nuova ala anteriore? Guanto di sfida alla McLaren

(Di giovedì 19 settembre 2024) Siamovigilia del 18° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito diandrà in scena una, molto impegnativa per i piloti. Il tracciato cittadino sarà assai spossante, in considerazione delle alte temperature e del notevole tasso di umidità che ci si aspetta. Lavorrà confermare il proprio feeling con piste di questa tipologia. Nei week end che si sono tenuti sui cittadini, infatti, la SF-24 ha sempre recitato il ruolo da protagonista. Al di là di quanto accaduto a Baku (Azerbaijan), con il secondo posto di Charles Leclerc che avrebbe potuto essere anche il primo (ricordando la pole del monegasco), sono degne di menzioni le affermazioni proprio di Leclerc a Montecarlo e di Carlos Sainz all’Albert Park di Melbourne nel 2024. E così si gareggerà sotto le luci artificiali di Marina Bay, ricordando il successo dello spagnolo dellaun anno fa.