Aspettando Juventus-Napoli | Conte Thiago Motta e Buongiorno

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 19 settembre 2024) Versoe il modulo: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Repubblica. “L’allenatore sta prendendo ormai da una decina di giorni le misure al nuovo abito tattico (4-3-2-1) che preveda l’inserimento di McTominay dal primo minuto, ma è probabile che a Torino confermi la stessa impostazione tattica utilizzata in questo avvio di stagione. Il 3-4-2-1 resta una possibilità concreta anche perché proprio McTominay e lo stesso Neres stanno completando l’inserimento nei meccanismi del”. Laverso ilDi seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Tuttosport. “Chissà quale sorpresa, mascherato da Harry Potter, riserverà per la sfida di sabato contro il, una partita mai banale perché di fronte c’è Antonioe perché i partenopei sono in vetta alla classifica.