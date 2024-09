All’Idearte Gallery apre ‘I colori dell’anima’ Un caleidoscopio nelle opere di Loris Rossi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Di che colore è l’anima? Forse è trasparente, forse è incolore. Forse, piuttosto, è una tela da vivacizzare o da opacizzare. Ha inaugurato,di via Terranuova 41, ‘I, mostra diche risponde ai nostri dubbi usando, con intelligenza, il plurale: non un solo colore, ma tanti. Non un unico tassello, ma un mosaico intero. Non una sola direzione, ma un’idea multipolare.è un pittore e docente d’arte di Grignano Polesine, frazione di Rovigo a 30 minuti da Ferrara. Ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti di Bologna. Ha partecipato a varie mostre e rassegne d’arte conseguendo numerosi premi e ampi consensi di critica. Per esempio, ha già esposto a Mantova, Revere, Roma, Rovigo, Padova, Castelfranco Veneto, Abano Terme, Jesolo, Bologna, Monselice, Torino.