Women’s Champions League 2024 2025 la Juventus batte il PSG Fiorentina travolta 7-0 dal Wolfsburg

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Dopo la vittoria della Roma per 3-1 sul Servette, nell’andata del secondo turno disono scese in campo anche. La squadra bianconera ha battuto 3-1 il Psg, mentre laè stata sconfitta per 7-0 contro il. A Biella Vangsgaard al 7? ha portato in vantaggio la Juve, ma il Psg ha risposto con il pareggio di Samoura al 12?. Decisive poi le reti di Cantore (34?) e Bennison (61?). Ko pesante per lache al Viola Park ha subìto una dura lezione dal, finalista 2023. Reti di Hegering (6?, 25?), Popp (38?, 53?, 57?), Brand (44?) e Endemann (83?). Mercoledì 25 settembre alle 18:30 è in programma il match di ritorno dellain Germania, ma il discorso qualificazione è ormai compromesso. Giovedì 26 settembre invece(18:45) e Roma (19:00) proveranno a difendere il vantaggio in trasferta.