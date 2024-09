Su Fitto solo Repubblica vede la disfatta dell’Italia Perfino il Manifesto la smentisce

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Mistero, in Italia, lato sinistro della politica. I giornali di questa mattina sono tutti più o meno d’accordo sulla vittoriae di Giorgia Meloni nella battaglia per le poltrone europee, con la nomina alla vicepresidenza esecutiva e la delega alla Coesione e alle Riforme di Raffaele. Poi gli accenti sono diversi, nell’interpretazione politica della svolta di Bruxelles: c’è chi parla di compromesso della Von der Leyen, per non perdere il sostegno, chi pone l’attenzione sulla rabbia e sulle minacce della sinistra europea per la “svolta a destra”, chi invece pesa il portafoglio dell’esponente italiano valutandone il possibile impatto sui conti italiani.