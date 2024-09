Spithill scuote Luna Rossa | Non sono spaventato dagli americani Danno riparabile possiamo farcela

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Va in archivio una giornata da incubo a Barcellona per, che ha perso altre due regate contro American Magic nella semifinale della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Il sodalizio italiano resta comunque avanti nella serie, ma gli statunitensi hanno rimontato dallo 0-4 al 3-4 e adesso sognano di completare una rimonta clamorosa., dopo aver ceduto a Patriot in una rocambolesca gara-6 condizionata da tanti buchi e salti di vento improvvisi, si è dovuta arrendere in gara-7 ad un problema tecnico nella seconda bolina mentre stava conducendo (seppur di poco) il match race. “Ilèin una notte. C’è stato unalle rotaie della randa. I ragazzi la rimetteranno a posto“, spiega Jamesdopo il doppio ko odierno.