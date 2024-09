Parità retributiva | a che punto siamo davvero? L’Italia e l’Europa a confronto

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Oggi, 18 settembre, non è una data qualunque. È la Giornata internazionale della, istituita dall’Onu nel 2019 per ricordarci quanto sia ancora sbilanciato il piatto della bilancia quando si parla di soldi tra uomini e donne. Sì, perché sebbene laformale sia sancita, quella che troviamo nei portafogli racconta un’altra storia. E qui non si parla di spiccioli: in media, le donne guadagnano meno del 5% rispetto agli uomini in Italia, mentre in Europa il divario arriva al 12,7%. Il gender pay gap: la differenza che pesa Quando si parla di gender pay gap, si va al nocciolo del problema: la differenza di salario orario medio tra uomini e donne. Non è una questione di abilità o competenze, ma di un sistema che ancora non permette alle donne di accedere agli stessi livelli di remunerazione e carriera dei loro colleghi maschi.