Oroscopo Paolo Fox giovedì 19 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’diFox per oggi,19Ariete Giornata tesa con la Luna nel segno, che potrebbe aumentare il nervosismo. Attenzione alle parole, potresti essere diretto e creare tensioni? Toro Momento favorevole per amore e amicizie. Sul lavoro si vedono i frutti degli sforzi precedenti Gemelli Giove è dalla tua parte e favorisce nuove opportunità, soprattutto per i single. Un periodo di trasformazioni? Cancro La Luna opposta provoca nervosismo e possibili scontri. Mantieni la calma, il weekend sarà più sereno Leone Ottime stelle per l’amore e progetti futuri. Attenzione a chiarire subito eventuali problemi? Vergine Giornata di riflessione e pianificazione.