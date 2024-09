Oggi allenamento a Ravenna nel weekend un quadrangolare Virtus l’esordio in A2 si avvicina Raffica di amichevoli in settimana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Erano in 200 i tifosi ad assistere al secondocongiunto della Smartsystem Essence Hotels Fano al Palas Allende. Gli avversari dell’Erm Group San Giustino, storico sfidante deisini in Serie A3, hanno tenuto testa ai fanesi in particolare nella fase iniziale del match per poi arrendersi in quelle successive. Coach Mastrangelo ha ruotato i suoi lasciando a riposo il solo Alessandro Acuti che deve recuperare da un problema muscolare. Ancora una volta la battuta è risultata l’arma in più della(14 ace, di cui 3 di Merlo e Klobucar) ma a anche a muro (9) i fanesi si sono fatti sentire. Da evidenziare come, diversamente dal test con Porto Viro in cui aveva esordito la coppia Klobucar-Roberti, il tecnico sia partito con il duo Klobucar-Merlo, mentre Federico Roberti è entrato in corsa.