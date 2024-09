LIVE Manchester City-Inter Primavera 2-4 | Berenbruch fantastico!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’è pronta all’esordio stagionale in UEFA Youth League contro il. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 16, si gioca alAcademy Stadium in Inghilterra.2-4 – Premi F5 o ricarica l’app per aggiornare 90? SEI MINUTI DI RECUPERO. 84? Kangasniemi viene ammonito. 83? Venturini entra al posto di Della Mora. Thomasnon ha senso di esistere: recupera una palla alta con il sinistro, la mette a terra e senza nemmeno guardare la porta scaglia un missile sotto la traversa che vale per il 4-2. UN GIOCATORE SENZA SENSO! 81? THOOOOOOMAAAAAAAS BEREEEENBRUCH! 79? Entra Mukasa per Oboavwoduo.