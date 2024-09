Lautaro Martinez fuori per scelta tecnica? La possibile decisione di Inzaghi – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024)non sarà, con molta probabilità, schierato dal tecnico nerazzurro Simonedal primo minuto del match tra il Manchester City e Inter. LA SITUAZIONE –non è ancora quello che siamo abituati a vedere, come sa anche il tecnico dell’Inter Simone. Il calciatore argentino è tornato dalle vacanze a ridosso dell’inizio della stagione, venendo subito impiegato dal primo minuto nel match pareggiato per 2-2 contro il Genoa. A causa di un affaticamento muscolare patito proprio in tale sfida, il Toro ha saltato la successiva sfida vinta dai nerazzurri per 2-0 contro il Lecce per poi tornare nel match casalingo contro l’Atalanta dominato con il punteggio di 4-0. In nessuna delle sfide da lui disputate, compresa l’ultima impattata a Monza per 1-1, il capitano nerazzurro è andato a segno.