Il Bologna non sfonda è 0-0 contro lo Shakthar Donetsk

(Di mercoledì 18 settembre 2024)(ITALPRESS) – Il ritorno in Champions deldopo sessant’anni è povero di gol. Al Dall’Ara gli emiliani pareggiano 0-0 al debuttolo, non riuscendo così a scardinare la difesa ucraina. I protagonisti della serata sono senza dubbio i due portieri: in avvio Skorupski para un rigore, mentre Riznyk nega la gioia del gol a Castro e Fabbian. Sotto il diluvio, ilgioca con personalità, domina loper lunghi tratti, ma pecca di cinismo. Da segnalare l’omaggio al proprio paese dello, sceso in campo indossando una maglia con i colori nazionali dell’Ucraina. Nei primi minuti i tifosi delvivono una vera e propria altalena di emozioni. L’euforia iniziale rischia di affievolirsi sul nascere, quando, dopo due minuti, Posch stende ingenuamente in area di rigore il brasiliano Eguinaldo, lanciato a rete.