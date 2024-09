Covid Rubano FI | Commissione è per trasparenza e per non ripetere errori non è tribunale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Labicamerale di inchiesta sulè unaistituita esclusivamente per fare luce sul periodo dell’emergenza pandemica e per fare chiarezza, a distanza di tempo ed avendo una visione completa e neutrale su quanto accaduto, individuando eventualidi gestione. Non è assolutamente uno un organo politico ‘no vax’, ma il tentativo di collaborare tutti insieme per valutare uno dei momenti più difficili della stori d’Italia che ha condizionato le nostre vite in quei momenti e per sempre. Esiste un’Italia pree un’italia posted il Parlamento ha la possibilità finalmente di dare una lettura definitiva a quel periodo per nonin futuro gli stessi”. Così in una nota l’On. Francesco Maria, deputato e Vice Segretario regionale di Forza Italia Campania.