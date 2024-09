Clamoroso | è ufficiale la Roma esonera De Rossi Lasciatemi andare a casa | VIDEO

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La decisione dei Friedkin arriva dopo solo quattro giornate di campionato: lasi separa da De, che paga un inizio di stagione deludente. È: lahato Daniele Dedopo appena quattro giornate di campionato. La decisione è stata comunicata dai Friedkin con una breve nota pubblicata sul sitodel club alle nove del mattino. Un inizio di stagione complicato, con tre pareggi e una sconfitta, è costato caro all’ex capitano giallorosso, che era stato confermato al termine della scorsa stagione con un rinnovo di contratto triennale. De, nonostante gli acquisti importanti come Soulé, Dobvyk e Kone, non è riuscito a ottenere risultati convincenti. La scelta di tenere in panchina Soulé nella sfida contro il Genoa, nonostante il grosso investimento per portarlo dalla Juventus, ha suscitato scalpore.