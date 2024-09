Calcio | Boniek ‘sorpreso da esonero De Rossi mandato via per un episodio’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 set. (Adnkronos) – “L’di De? Non me lo sarei mai aspettato. La Roma ha fatto un’ottima partita a Torino con la Juventus e un ottimo primo tempo a Genova domenica. Al 96? è successo quel che è successo, è stato un episodio e mi sorprende che per un episodio sfortunato si sia arrivati a tutto questo. Di più non voglio dire perché non conosco la situazione all’interno”. Così all’Adnkronos l’ex attaccate della Roma Zbigniewin merito all’di Daniele De. L'articolodaDevia per unCalcioWeb.