Boschetto si sposa le parole clamorose di Gianluca Ginoble | Ogni tua ferita le parole clamorose sul futuro de Il Volo

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ora che uno dei componenti del trio Ilha trovato il suo “grande amore”, cioè Ignaziocon la modella Michelle Bertolini, anche gli altri due festeggiano la felicità dell'amico e collega di vita. L'occasione è stata, ovviamente, quella delle nozze, celebrate in rito civile al Comune nella romantica cornice del Lago di Como. Presenti, quindi, anche Piero Barone eed è stato quest'ultimo, in particolare, ad emozionarsi per il coronamento di una lovestory importante. Così, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una serie di scatti dal giorno del lieto evento e ha scritto un messaggio alla coppia di novelli sposi per celebrare il loro amore. Questo il suo messaggio: “Vorrei raccontare questo giorno meraviglioso attraverso i miei occhi. Ho visto due anime innamorate, sguardi che parlavano di un amore puro e autentico.