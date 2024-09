Anna Castiglia annuncia il suo album d’esordio dal titolo Mi piace

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Dopo un lungo tour e la vittoria di Musicultura,il suodalMi, la tracklist Dopo aver rilasciato alcuni singoli durante l’ultimo anno,è finalmente pronta: Mi(OTR Live/ADA Music Italy), il suo primo, uscirà venerdì 27 settembre. Il progetto, già disponibile in pre-order è statoto attraverso un trailer originale e ironico, caratteristiche che contraddistinguono la cantautrice catanese. Nel video – diretto da Zavvo Nicolosi – la vediamo nella sala d’attesa di un dottore, circondata da personaggi eccentrici, tutti con un profilo musicale (anzi, una diagnosi) ben riconoscibile. Ecco che fra il malinconico cantautore indie e l’immancabile popstar scorgiamo “, cantautrice demodé convinta che basti una chitarrina o una filastrocca in rima per vincere una Targa Tenco a caso“.