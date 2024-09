Alessandro Di Battista al TPI Fest 2024 | Israele è il peggior stato terrorista al mondo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “è ilal”: lo dichiara senza troppi giri di paroleDial TPI, in programma per il terzo anno consecutivo presso la “Tettoia Nervi”, in piazza Lucio Dalla a Bologna. “Nel 2016 – afferma l’ex deputato del M5S all’inizio del suo intervento – Julian Assange pubblicò delle mail di Hillary Clinton che in quel momento era candidata alle presidenziali Usa. Ce ne è una in cui si leggono quali sono i veri obbiettivi della Francia in Libia ovvero che la guerra serviva a Sarkozy per migliorare la situazione politica interna”. “Quello che sta avvenendo a Gaza è qualcosa di simile. L’interesse diè quello di allargare il conflitto: solo così Netanyahu può mantenere il potere. Io ritengo chesia ilal. È incredibile quello che stiamo vivendo.