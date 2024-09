Abbatterli? Peggio che mai Servono più informazione e monitoraggio di esperti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) "L’abbattimento non è la soluzione contro i lupi e anzi può fare più danni che altro". Dopo l’attacco al corridore di Vicopisano, è iniziata una metaforica ‘caccia al lupo’, tra chi si divide sulla pericolosità dell’animale e la necessità di eliminarlo e chi, invece, opta per un approccio più pacifico. L’intervento dello zoologo Marco Del Frate, ricercatore ed esperto che da anni studia la fauna della Tenuta di San Rossore, cerca di placare le polemiche ed evitare che si faccia, proverbialmente, ‘Al lupo! Al lupo!’. C’è troppo allarmismo sul tema? "Sì, noto una frenesia ingiustificata sul tema, quando in realtà servirebbe piùsui lupi e più". Dubita siano stati i lupi i responsabili dell’attacco a Vicopisano? "Evito di pronunciarmi prima che le indagini della forestale diano i loro esiti.