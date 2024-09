?? Stella Rossa-Benfica il Pronostico | info match e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Dopo una partenza shock, il nuovodi Bruno Lage non ha perso tempo a rimettersi in carreggiata, schiantando il Santa Clara con un perentorio 4-1. E mentre tutti parlano della svolta, il primo vero test europeo si avvicina: contro laa Belgrado, in uno stadio che si trasformerà in una bolgia! Scopri cosa aspettarti e le nostre previsioni! lha iniziato l’era di Bruno Lage con il piede giusto, superando brillantemente un brutto inizio e asfaltando il Santa Clara con quattro gol. La decisione di chiudere il capitolo Schmidt sembra azzeccata: troppi malumori e tensioni attorno al tecnico tedesco, che comunque si è congedato con un titolo in bacheca. Ora, però, ilè atteso da una vera prova del fuoco: l’esordio europeo contro unain forma smagliante.