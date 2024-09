Velarca l’house-boat del Lario gioiello di design rinasce grazie al Fai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Tremezzina (Como) – Progettata e costruita tra il 1959 e il 1961 dallo studio BBPR, gli architetti Gian Lugi Banfi, Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti e Ernesto Nathan Rogers artefici della Torre Velasca, laè un’abitazione galleggiante voluta dai coniugi Emilio e Fiammetta Norsa per ospitare famigliari e amici. Una meraviglia delcheal Fai si può ammirare a Tremezzina, ancorata al pontile di Ossuccio dov’è ritornata dopo un accurato restauro che ha preso il via nel 2013. Il Cantiere Ernesto Riva ha proceduto alla ricostruzione dello scafo che in origine fu ricavata da un’antica gondola lariana di 19 metri, la ‘Corriera Tremezzina’, utilizzata dal 1911 per trasportare merci e persone sul lago di Como.