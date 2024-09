Un Tg assume due nuovi conduttori ma non sono umani I sindacati tuonano | Creati con l’Intelligenza Artificiale È pericoloso per giornalisti e lettori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024)ormai diversi anni che la tecnologia facilita la vita di tutti gli esseri, nei tanti settori in cui l’innovazione tecnologica, tuttora, un ruolo decisivo per implementare strumentazioni e tecniche che altrimenti non sarebbero possibili. Di contro, sin dai suoi albori,state tante le derive distopiche che autori, scrittori, registi hanno collegato a un’evoluzione tecnologica senza freni. Una di queste, in particolare, riguarda il dirompente sviluppo delnei più disparati ambiti professionali. Ha fatto discutere, infatti, la scelta del The Garden Island, l’unico canale di informazioni di Kauai, alle Hawaii, di presentare due, ovvero James e Rose, che non. I, infatti,staticon l’AI dalla startup israeliana Caledo.