Ue | Meloni ‘intesa con von der Leyen? Ha vinto pragmatismo mamme’

Roma, 17 set. (Adnkronos) – Il segreto dietro l'intesa con Ursula von der Leyen? "Io faccio quello che dico di solito e forse il vantaggio che ho è proprio che tutti sanno che non c'è trucco e non c'è inganno. Sono una persona leale, sono una persona pragmatica. Penso che alla fine forse è soprattutto un po' il segreto delle mamme, se devo individuare una risposta". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a 'Cinque minuti', in onda questa sera su Rai1. "Poi Ursula von der Leyen ha sette figli – prosegue -, io ne ho uno e quindi non sono competitiva su questo. Però alla fine penso che siamo tutte persone che lavorano soprattutto guardando al futuro, per i figli e su questo cerchiamo delle soluzioni pragmatiche".