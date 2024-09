Oroscopo del 17 settembre 2024 | le previsioni segno per segno

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 17 settembre 2024) Secondo l’, martedì 17è una giornata ricca di influenze astrali per tutti i segni zodiacali. La Luna si trova in Bilancia, favorendo l’equilibrio e l’armonia nelle relazioni. Tuttavia, alcune tensioni possono emergere, soprattutto nei segni di Fuoco. Vediamo nel dettaglio leper ogni. L’di martedì 17(Credits: Pixabay) – VelvetMagdi martedì 17, Ariete (21 marzo – 19 aprile) Giornata di riflessione per l’Ariete, che dovrà fare i conti con alcune decisioni prese negli ultimi giorni. In amore, la Luna in Bilancia vi invita a cercare equilibrio nella coppia, evitando conflitti inutili. Sul fronte lavorativo, attenzione a non prendere decisioni affrettate: ponderate ogni scelta. Salute: un po’ di stanchezza mentale, necessaria una pausa.