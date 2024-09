In arrivo un nuovo sciopero Trenord | trasporto regionale a rischio per 23 ore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Didisagi per i pendolari milanesi e lombardi. Undel personale diè atteso per lunedì 30 settembre: lo riporta il portale dedicato. Il Ministero dei trasporti informa i viaggiatori che gli spostamenti saranno adalle ore 3 del 30 settembre, alle ore 2 del primo ottobre. Il servizioe suburbano e quello aeroportuale potrebbero subire, dunque, ritardi, modifiche e cancellazioni, mentre rimarranno escluse le lunghe percorrenze. Loè indetto dalle sigle sindacali Uitl Uil e Orsa Ferrovie ma, cadendo in un giorno lavorativo, dovrebbe mantenere garantite le classiche fasce di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21. L'articolo Inunper 23 ore proviene da Il Fatto Quotidiano.