Illuminiamo la ciclabile La petizione della Fiab

(Di martedì 17 settembre 2024) In occasionesettimana europeamobilità, inaugurata ieri e che terminerà il 22 settembre, laRavenna (Federazione internazionale ambiente e bicicletta) organizza diverse iniziative e manifestazioni, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilizzobicicletta e di altri mezzi ecologicamente sostenibili per gli spostamenti. Domani pomeriggio (dalle 15 alle 19), lasarà in piazza del Popolo con uno stand che non solo esporrà biciclette e accessori utilizzati per il cicloturismo, ma promuoverà anche il tesseramento per l’anno 2025. Ma soprattutto, sarà presente una raccolta firme per sottoscrivere lacon la quale si chiede al Comune di illuminare la pista ‘del mare’, quella che porta dal Pala De Andrè a Punta Marina.