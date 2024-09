Ho deciso di andare a un matrimonio senza regalo Ho già speso troppo per il viaggio e non ho altro budget Voi cosa ne pensate? | la domanda della damigella è virale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) “È accettabile presentarsi ad un?“: è questa lache unad’onore ha fatto durante il podcast Life Uncut condotto da Brittany Hockley e Laura Byrne. La ragazza ha spiegato di amare molto scegliere dei doni, soprattutto per le sue amiche migliori come è in questo caso, ma di avere giàtroppi soldi per l’occasione: “Il mio partner ed io abbiamo prenotato i voli per il Canada, dove saranno celebrate le nozze, che non sono economici, e anche l’hotel che è stato scelto dal gruppo delnon è costato poco”. E poi laalle conduttrici del podcast e, virtualmente, anche agli ascoltatori: “Vado?”.hanno detto Hockley e Byrne? Che se ilè in una destinazione lontana ed è quindi costoso, dovrebbe essere accettato presentarsidono.